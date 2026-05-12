Grande Fratello Vip 2026 | puntate cast concorrenti e quando finisce

Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato martedì 17 marzo su Canale 5, segnando l’apertura della nuova edizione del reality. La trasmissione ha coinvolto il pubblico con l’ingresso dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia, trasmettendo le prime immagini e le prime interazioni tra i partecipanti. La durata dell’edizione e i dettagli sul cast sono ancora da definire, ma le puntate sono già state trasmesse regolarmente.

L’attesa è finita. Il Grande Fratello Vip martedì 17 marzo ha preso il via su Canale 5 e i telespettatori hanno avuto finalmente modo di ‘entrare’ nella casa più spiata d’Italia. Proprio come i concorrenti, i veri protagonisti della trasmissione di successo. Alla conduzione Ilary Blasi, che è.🔗 Leggi su Today.it

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Grande Fratello VIP 2026: i 16 concorrenti ufficiali e perché faranno discutere

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