Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO
Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. Le domande sono state presentate entro il 16 marzo e in questa fase si stanno identificando le scuole polo che si occuperanno della valutazione. La procedura coinvolge diverse istituzioni sul territorio, con aggiornamenti ancora in corso.
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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