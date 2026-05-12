Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. Le domande sono state presentate entro il 16 marzo e in questa fase si stanno identificando le scuole polo che si occuperanno della valutazione. La procedura coinvolge diverse istituzioni sul territorio, con aggiornamenti ancora in corso.

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Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloce; Supplenze Scuola 2026/2027: il MIM ha pubblicato le istruzioni. 150 preferenze GPS, ecco come orientarsi tra codici analitici e sinteticiLa compilazione della domanda per le supplenze da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) continua a generare dubbi tra gli aspiranti docenti. Uno dei fraintendimenti più diffusi riguarda il si ... tecnicadellascuola.it