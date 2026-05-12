Gita fuori porta nella Tuscia | tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola
A poco più di un’ora da Roma si trova un borgo della Tuscia caratterizzato da case in pietra, scorci medievali e vicoli in salita. Il paesaggio circostante è dominato dal verde dei Monti Cimini, creando un’atmosfera suggestiva. Tra le attrazioni principali ci sono il Palazzo Farnese, un edificio imponente, e le specialità locali di Caprarola, nota anche per la sua cucina tradizionale.
A poco più di un’ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il verde dei Monti Cimini tutto intorno: Caprarola è una di quelle mete perfette per una gita fuori porta tra arte, natura e buona cucina. Il simbolo del borgo è senza dubbio Palazzo Farnese, uno dei più sorprendenti esempi di architettura rinascimentale italiana. Imponente, scenografico, con la sua celebre pianta pentagonale che negli anni gli è valsa il soprannome di “Pentagono del Lazio”, il palazzo domina il paese dall’alto e racconta ancora oggi la grandezza della famiglia Farnese....🔗 Leggi su Funweek.it
Si parla di: Gita fuori porta nella Tuscia: tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola; Sinner oggi in tv in chiaro: orario e dove vedere la sfida con Ofner agli Internazionali di Roma.
Hai mai visitato Sutri? Uno dei Borghi più belli d’Italia, arroccato su un imponente rilievo di tufo, nel cuore della Tuscia, a metà strada tra Roma e Viterbo. Un luogo perfetto per una gita fuori porta! Oltre al centro storico, scopri il Parco Archeologico, con l’anf facebook
Gita fuori porta nella Tuscia: tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di CaprarolaA poco più di un'ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il ... funweek.it