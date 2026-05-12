Gita fuori porta nella Tuscia | tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola

A poco più di un’ora da Roma si trova un borgo della Tuscia caratterizzato da case in pietra, scorci medievali e vicoli in salita. Il paesaggio circostante è dominato dal verde dei Monti Cimini, creando un’atmosfera suggestiva. Tra le attrazioni principali ci sono il Palazzo Farnese, un edificio imponente, e le specialità locali di Caprarola, nota anche per la sua cucina tradizionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A poco più di un’ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il verde dei Monti Cimini tutto intorno: Caprarola è una di quelle mete perfette per una gita fuori porta tra arte, natura e buona cucina. Il simbolo del borgo è senza dubbio Palazzo Farnese, uno dei più sorprendenti esempi di architettura rinascimentale italiana. Imponente, scenografico, con la sua celebre pianta pentagonale che negli anni gli è valsa il soprannome di “Pentagono del Lazio”, il palazzo domina il paese dall’alto e racconta ancora oggi la grandezza della famiglia Farnese....🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Si parla di: Gita fuori porta nella Tuscia: tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola; Sinner oggi in tv in chiaro: orario e dove vedere la sfida con Ofner agli Internazionali di Roma. Gita fuori porta nella Tuscia: tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di CaprarolaA poco più di un'ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il ... funweek.it