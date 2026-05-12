Forbidden fruit 3 replica puntata 12 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 12 maggio, viene trasmessa in streaming la replica della dodicesima puntata di Forbidden fruit 3, soap turca. In questa puntata, Leyla riceve un invito a cena da Halit nella sua villa, dove incontra i suoi figli. La puntata è disponibile sui canali di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 12 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Leyla viene invitata a cena da Halit alla villa, per farle conoscere i suoi figli. Aysel informa Yildiz, che va su tutte le furie e decide di rovinare la serata alla coppia. Così, proprio all’inizio della cena, lascia a Lila il fratellino, Halit Can, che ruba la scena a Leyla. Nel frattempo, Ender accusa Sahika di aver nascosto l’hard disk che le ha dato Nadir, ma poco dopo Kaya lo trova nella cassaforte, e pensa che sia un piano della moglie per farlo litigare con la sorella. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 118 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit 3, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Lampo!

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