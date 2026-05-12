Fico propone il Reddito di cittadinanza regionale | tensioni con il centrodestra aumentano

Da napolipiu.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente dichiarazione, un rappresentante del parlamento ha annunciato l’intenzione di proporre un programma di sostegno economico a livello regionale. La proposta, rivolta a una regione del Sud, ha suscitato reazioni contrastanti e ha intensificato le tensioni tra le forze di governo e l’opposizione di centrodestra. La questione riguarda un assegno di sostegno destinato ai cittadini in difficoltà, con discussioni aperte anche sui criteri di distribuzione e i fondi disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il governatore della Campania, Roberto Fico, ha annunciato il rilancio del “Reddito di cittadinanza in salsa campana”, un’iniziativa mirata a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Durante l’inaugurazione della nuova sede del Collocamento mirato nel rione Luzzatti a Napoli, Fico ha messo in risalto l’importanza di integrare sussidi e politiche attive per il lavoro, sottolineando che la questione del reddito per chi si trova in difficoltà rimane una priorità per la giunta. Questa misura, concepita durante la campagna elettorale, ha lo scopo di garantire un supporto concreto a chi non ha opportunità di reddito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

fico propone il reddito di cittadinanza regionale tensioni con il centrodestra aumentano
© Napolipiu.com - Fico propone il Reddito di cittadinanza regionale: tensioni con il centrodestra aumentano.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Reddito regionale di reinserimento: una misura che mette in luce la differenza che passa tra centrosinistra e centrodestra”Arezzo, 1 aprile 2026 – “Reddito regionale di reinserimento: una misura che mette in luce la differenza che passa tra centrosinistra e centrodestra”,...

Matrimoni combinati con anziani e truffe sul reddito di cittadinanza a Lamezia Terme: 61 indagatiÈ di 61 persone indagate il bilancio di un’indagine della Guardia di Finanza a Lamezia Terme, dove è stato scoperto un articolato sistema illecito...

Argomenti più discussi: Reddito cittadinanza, ora Fico lo rilancia: Resta un obiettivo, ci stiamo lavorando; Fico non molla: il reddito di cittadinanza in Campania si farà; Reddito di Cittadinanza: torna in 3 Regioni (entro l’Anno); Intervista all'assessore Andrea Mormiroli: Povertà, in Campania serve un nuovo Reddito.

Reddito di cittadinanza e persone disabili: FISH incontra il Ministro Fontana e propone 5 emendamentiLa Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha incontrato nel pomeriggio il Ministro per la famiglia e per le disabilità, Lorenzo Fontana, e il suo staff tecnico. Tema unico: emendare il ... disabili.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web