In una recente dichiarazione, un rappresentante del parlamento ha annunciato l’intenzione di proporre un programma di sostegno economico a livello regionale. La proposta, rivolta a una regione del Sud, ha suscitato reazioni contrastanti e ha intensificato le tensioni tra le forze di governo e l’opposizione di centrodestra. La questione riguarda un assegno di sostegno destinato ai cittadini in difficoltà, con discussioni aperte anche sui criteri di distribuzione e i fondi disponibili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il governatore della Campania, Roberto Fico, ha annunciato il rilancio del “Reddito di cittadinanza in salsa campana”, un’iniziativa mirata a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Durante l’inaugurazione della nuova sede del Collocamento mirato nel rione Luzzatti a Napoli, Fico ha messo in risalto l’importanza di integrare sussidi e politiche attive per il lavoro, sottolineando che la questione del reddito per chi si trova in difficoltà rimane una priorità per la giunta. Questa misura, concepita durante la campagna elettorale, ha lo scopo di garantire un supporto concreto a chi non ha opportunità di reddito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fico propone il Reddito di cittadinanza regionale: tensioni con il centrodestra aumentano.

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