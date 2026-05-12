Il festival Falcomics sta per iniziare, con l’apertura prevista per venerdì e una durata di tre giorni. La cantante Cristina D’Avena ha annunciato che si prepara a salire sul palco del Music Village, invitando il pubblico a cantare, saltare e vivere un’esperienza emozionante. La manifestazione si svolge in un’area dedicata e prevede numerosi appuntamenti legati al mondo dei fumetti e dell’animazione.

"Preparatevi ad emozionarvi, cantare e saltare". Se il countdown per il Falcomics è già azionato (venerdì, lo start della tre giorni del festival), anche Cristina D’Avena conta le ore per tornare sul palco del Music Village. L’amatissima icona della cultura pop legata al mondo dell’animazione si esibirà nella serata inaugurale, dalle 21.30, in un parco Kennedy pronto a vestirsi a festa come nelle precedenti edizioni. Cristina D’Avena, come vive l’atteso ritorno a Falconara dopo le altre tappe marchigiane? "Sono felicissima di tornare nella mia terra. In Vallesina avevo i miei nonni e anche mia madre è nata in quella zona. Una zona che conosco molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare nelle Marche e in modo particolare a Falconara, che mi ha sempre accolta con grande entusiasmo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falcomics, D’Avena: "Preparatevi a cantare. Sarà emozionante"

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