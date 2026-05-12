Ex colonia Paradies ristrutturazione vicina

La ristrutturazione dell’ex colonia Paradies di Pinarella è in fase di completamento. I lavori di riqualificazione sono quasi terminati e l’intervento si avvicina alla conclusione. La struttura, che un tempo ospitava la colonia estiva, sta subendo un processo di rinnovamento con l’obiettivo di riutilizzarla in modo diverso. La conclusione dei lavori è prevista a breve, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio.

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È tutto pronto, o quasi: la riqualificazione dell’ex colonia Paradies di Pinarella ora è più vicina. Nei giorni scorsi i vertici di Technacy, ovvero l’amministratore delegato Vittorio Foschi e Michela Gulminelli, hanno sottoscritto davanti al notaio la convenzione con il Comune di Cervia, passaggio formale indispensabile per il rilascio del permesso di costruire relativo all’edificio in viale Italia 330. L’ex colonia era stata acquisita da Technacy nel 2022. L’atto notarile rappresenta infatti uno degli ultimi tasselli procedurali prima dell’apertura del cantiere e segna l’avvio concreto dell’operazione di riqualificazione e rigenerazione dell’ex colonia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia Paradies, ristrutturazione vicina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ristrutturazione completa del bagnoRifare un bagno è uno degli interventi di ristrutturazione più richiesti nelle abitazioni italiane, ma una delle domande più frequenti è: “quanto... La ristrutturazione chiavi in mano(Adnkronos) – In collaborazione con: Appalti Integrati Srl Chiunque abbia ristrutturato casa almeno una volta sa com'è andata: il piastrellista non... Argomenti più discussi: Ex colonia Paradies, ristrutturazione vicina; Pinarella, ex colonia Paradies: pronti per la riqualificazione; Pinarella di Cervia. ex colonia Paradies a Technacy: c’è la firma per i lavori di riqualificazione; L’ex Colonia Paradies di Pinarella verso la rinascita: Technacy pronta ad avviare i lavori. Ex colonia Paradies, ristrutturazione vicinaSottoscritta la convezione col Comune per il rilascio del permesso di costruire per l’edificio di Pinarella: il progetto di Technacy ... ilrestodelcarlino.it