Estrazioni Eurojackpot oggi 12 Maggio 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

Le estrazioni Eurojackpot di oggi, venerdì 12 maggio 2026, sono state effettuate alle ore 21:00. I numeri estratti sono disponibili in tempo reale e aggiornati immediatamente dopo l'estrazione. Il jackpot in palio ammonta a 87 milioni di euro, e le quote ufficiali sono state pubblicate sul sito ufficiale della lotteria. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle eventuali vincite o numeri estratti.

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