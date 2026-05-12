ESTATE IN DIRETTA | RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI CONDUTTORI

Estate in Diretta cambia entrambi i conduttori per l’edizione estiva 2026 che farà compagnia ai telespettatori di Rai1 dalla fine di giugno ai primi di settembre. Dopo cinque edizioni consecutive esce di scena Gianluca Semprini. Il giornalista aveva da tempo fatto sapere all’azienda di non essere disponibile a rinnovare l’incarico. Al suo posto arriva Flavio Montrucchio, ormai volto Rai tra questo nuovo impegno sulla rete ammiraglia e la conferma al timone de I Fatti Vostri su Rai2. Al fianco del conduttore e attore arriva Manuela Moreno, giornalista Rai di lungo corso tra le conduzioni di Tg2 e Tg2 Post. Una coppia inedita dunque per Rai1. La notizia, anticipata da Dagospia, mette fine alle tante indiscrezioni.🔗 Leggi su Bubinoblog

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#ESTATEINDIRETTA: #RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI CONDUTTORI

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