Essenza viso | ecco a cosa serve come usarla e qual è la migliore

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’essenza viso è un prodotto con una formula a base acquosa che aiuta a idratare e preparare la pelle del volto. Viene applicata dopo la detersione e prima di sieri o creme, con l’obiettivo di favorire l’assorbimento dei successivi trattamenti. La sua funzione principale è quella di penetrare in profondità, contribuendo a mantenere la pelle idratata e luminosa. Sono disponibili vari tipi di essenze, ognuna studiata per diversi bisogni cutanei.

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Con la sua formula a base acquosa, l'essenza viso, penetra in profondità per idratare i tessuti e aumentare la capacità degli attivi applicati successivamente +++dropcap In fatto di skincare, il K-Beauty è sempre una garanzia. Da Seul, infatti, arrivano formule e tendenze che hanno saputo riscrivere il modo di prendersi cura della pelle, introducendo passaggi come la doppia detersione o l'uso dell'essenza viso. Un prodotto, quest'ultimo, che si inserisce nel rituale quotidiano con una funzione ben specifica, ma ancora sottovalutata nel suo enorme potenziale. Applicata prima di sieri, maschere e creme viso, permette di preparare la pelle a essere più recettiva nei confronti degli attivi di cui le formule successive sono ricche, massimizzandone la performance.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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