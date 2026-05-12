Dodo l' estate è un viaggio di emozioni
Il marchio Dodo ha presentato Chasing Summer, il primo capitolo della campagna per la collezione Primavera-Estate 2026. La campagna si focalizza su immagini che evocano sensazioni di libertà e spensieratezza, accompagnando lo stile del brand per la prossima stagione. La presentazione è stata annunciata attraverso diversi canali di comunicazione, senza ulteriori dettagli sui dettagli creativi o sulle collaborazioni coinvolte.
Sono proprio queste, catturate nel loro lento, ma infinito movimento le protagoniste di questo nuovo progetto. Le emozioni infatti non stanno ferme, fluttuano, si trasformano, accendono la miccia di unioni e affinità spontanee, di complicità che nascono lungo il percorso, di momenti che acquistano significato nel loro essere condivisi. A journey of Emotions è questo, un viaggio fatto di incontri nella cornice di un'estate che diventa uno spazio e un tempo tutto da vivere insieme. Tra paesaggi mediterranei, luce dorata e attimi sospesi, prende forma un racconto contemporaneo — istintivo, libero, intensamente umano, dove Yasmin Wijnaldum, tra i nomi più rilevanti della nuova generazione di modelle internazionali, ne diventa la narratrice.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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La nuova campagna A Journey of Emotion, con Yasmin Wijnaldum, apre le porte al summer feeling ispirato al gioiello senza schemi x.com
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