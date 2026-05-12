Diga in crisi | guasto al rimorchiatore ma la situazione è sotto controllo

Una crisi alla diga si è verificata a causa di un guasto al rimorchiatore, ma le autorità assicurano che la situazione è sotto controllo. Se il galleggiante si fosse slegato, il porto avrebbe potuto affrontare rischi maggiori legati alla deriva del Tronds Barge. Durante l'incidente, sono state adottate misure per impedire che il natante si spostasse dalla posizione, evitando conseguenze più gravi.

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