Diga in crisi | guasto al rimorchiatore ma la situazione è sotto controllo
Una crisi alla diga si è verificata a causa di un guasto al rimorchiatore, ma le autorità assicurano che la situazione è sotto controllo. Se il galleggiante si fosse slegato, il porto avrebbe potuto affrontare rischi maggiori legati alla deriva del Tronds Barge. Durante l'incidente, sono state adottate misure per impedire che il natante si spostasse dalla posizione, evitando conseguenze più gravi.
? Punti chiave Cosa rischierebbe il porto se il galleggiante si fosse slegato?. Come hanno impedito la deriva del Tronds Barge durante il guasto?. Perché le operazioni di trasferimento verso Genova sono state sospese?. Quando potrà riprendere il trasporto del manufatto verso Genova?.? In Breve Guasto avvenuto il 10 maggio 2026 durante il trasporto del Tronds Barge.. Manufatto e rimorchiatore ormeggiati in una zona sicura del porto di Savona.. Operazioni sospese in attesa di nuovi mezzi e condizioni meteomarine favorevoli.. Gestione coordinata tra Capitaneria di Porto di Savona e servizi tecnico nautici.. Il 10 maggio 2026 un rimorchiatore impiegato nel porto di Vado Ligure ha subito un guasto al sistema di alimentazione durante le manovre per il trasferimento del galleggiante Tronds Barge verso Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu
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