Negli ultimi tempi si registra un crescente interesse verso i mocktail, le bibite analcoliche che richiamano i classici cocktail ma senza alcol. Queste bevande stanno conquistando spazio tra chi cerca alternative più salutari o desidera evitare l’alcol durante momenti di socializzazione. Le tendenze di consumo mostrano come questa tipologia di bevande venga proposta in diversi locali e negozi specializzati, attirando un pubblico vario interessato a gustare drink alla moda senza effetti alcolici.

Il nome ricorda quello dei classici cocktail, ma a differenza di questi ultimi non contengono alcol. Sono i mocktails, bibite analcoliche che promettono di gustarsi l’ happy hour, senza l’inconveniente dei tradizionali drink, ossia il tasso alcolico. Piacciono ai più giovani (e alle donne) proprio perché, a differenza dei drink classici che sono off limits per i minorenni, possono essere ordinati e bevuti in compagnia senza incappare in divieti. In più sarebbero più salutari. Ma proprio riguardo i “presunti” benefici il dibattito è aperto, specie in Italia, tra sostenitori, detrattori e scettici. Il tema è al centro dell’attenzione in occasione del World Cocktail Day (12 maggio).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dieta, è boom di mocktail, tra moda e salutismo: cosa sono, benefici e nuove tendenze

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