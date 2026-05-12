Crimson Desert | la patch 1.0600 aggiunge estrazione cavalcature rare e un mondo più rifinito

Una nuova patch per Crimson Desert introduce diverse novità, tra cui la possibilità di estrarre risorse, nuove cavalcature rare e miglioramenti grafici al mondo di gioco. L’aggiornamento, identificato come versione 1.06.00, è stato rilasciato da Pearl Abyss, che continua a sviluppare attivamente il titolo con aggiornamenti regolari. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo a eventuali cambiamenti nel gameplay o nel team di sviluppo.

Crimson Desert riceve un nuovo aggiornamento corposo e la patch 1.06.00 conferma la volontà di Pearl Abyss di lavorare in modo continuo sul suo ambizioso gioco di ruolo d’azione open world. L’update di maggio 2026 non si limita a sistemare errori tecnici o problemi minori, ma introduce funzioni capaci di incidere concretamente sull’esperienza quotidiana dei giocatori, a partire dall’attesa Estrazione, una meccanica pensata per rendere meno rigida la gestione dell’equipaggiamento potenziato. Il titolo di Pearl Abyss ha attirato molta attenzione fin dal lancio, grazie a un mondo aperto spettacolare, un sistema di combattimento dinamico e una forte componente esplorativa.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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