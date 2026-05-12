Con l’arrivo della primavera, le ballerine con cinturino si confermano tra le calzature più pratiche e versatili. Le nuove collezioni presentano modelli Mary Jane 2026, caratterizzati da dettagli femminili e una vasta gamma di colori che facilitano l’abbinamento con diversi look. La loro comodità le rende una scelta popolare per molte donne, che le indossano in varie occasioni. I dettagli e le tonalità variegata contribuiscono a creare outfit eleganti e pratici.

Pratiche, comode, versatili, femminili. Le ballerine Mary Jane 2026 hanno fatto il loro dovere, ovvero ci hanno conquistate con i loro mille punti a favore ma a anche con colori e dettagli che fanno la differenza. Ormai sono diventate un grande classico che non rimane mai inutilizzato nell’armadio ogni volta che arriva la bella stagione. Ma per non correre il rischio di creare sempre gli stessi look, il consiglio da seguire quest’anno è di giocare con le combinazioni colore di tendenza. Niente di particolarmente eccentrico o audace. Bensì un uso equilibrato delle tinte più amate e più versatili della stagione. Ecco quindi 3 combo colore vincenti e gli outfit migliori per sfoggiarle questa primavera.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come abbinare le ballerine con cinturino questa primavera puntando su look e colori

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