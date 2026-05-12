Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile uno schema che riporta i prezzi dei carburanti presso i distributori in Puglia. La lista include i prezzi praticati da vari distributori presenti nella regione, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale. La pubblicazione consente di consultare facilmente i costi praticati in diverse aree pugliesi e confrontare le tariffe tra i vari punti vendita.

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A l link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:       L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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