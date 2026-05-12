Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’anno scolastico attuale che si avvicina alla conclusione, le Regioni hanno iniziato a pubblicare i calendari relativi all’anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre vengono rese note regione per regione, offrendo una panoramica delle varie scadenze previste per l’avvio delle attività scolastiche. Questi aggiornamenti sono disponibili attraverso le delibere ufficiali pubblicate dagli enti regionali.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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