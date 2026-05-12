Un uomo di 73 anni è stato denunciato dopo essere uscito di casa per salutare un parente deceduto il giorno prima. I militari dell'Arma hanno fermato l’uomo mentre si trovava fuori dall’abitazione e hanno verificato che non aveva permessi per uscire dai domiciliari. L’uomo ha dichiarato di aver voluto rendere omaggio al parente, ma l’uscita non era autorizzata e per questo motivo è stato denunciato.

Un pensionato di 73 anni di Serrenti, nel sud Sardegna, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di evasione. L'uomo sarebbe uscito dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, per recarsi presso la camera mortuaria del paese e dare l'ultimo saluto a un lontano parente scomparso. Il 73enne stava scontando una pena definitiva di due anni e sei mesi di reclusione per riciclaggio, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale nel febbraio scorso.,, Durante un controllo di routine effettuato dai militari dell'Arma con il fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, il pensionato è risultato assente dalla propria abitazione dalla quale era uscito senza autorizzazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, 73enne ai domiciliari esce per l'ultimo saluto a un parente defunto: denunciato

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