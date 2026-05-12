Dopo i temporali che hanno interessato la zona di Imola, sono stati effettuati quindici interventi di emergenza a causa delle raffiche di vento. La Protezione Civile ha segnalato che alcune aree dell’Appennino sono più vulnerabili ai danni, in particolare quelle con una maggiore esposizione alle raffiche. Per proteggere tende e attrezzi agricoli, si consiglia di ancorarli saldamente e di evitare di lasciarli all’aperto in zone soggette a forte vento.

? Domande chiave Come proteggere tende e attrezzi agricoli dalle raffiche di vento?. Quali zone dell'Appennino rischiano i danni maggiori con l'allerta arancione?. Perché il vento a Imola ha raggiunto velocità così distruttive?. Cosa fare subito per evitare ristagni nei campi e negli orti?.? In Breve Vento a Imola vicino agli 80 kmh e a Bologna sui 60 kmh.. Allerta arancione per vento su Appennino orientale e collina romagnola martedì 12 maggio.. Allerta gialla per piogge locali nelle zone di pianura e aree appenniniche orientali.. Consigliata messa in sicurezza oggetti esterni e controllo drenaggi per agricoltori locali.. Almeno quindici interventi dei Vigili del Fuoco sono stati necessari tra Imola e San Lazzaro dopo i violenti temporali che hanno colpito il Bolognese, con raffiche di vento che a Imola hanno sfiorato gli 80 kmh.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolognese sotto i venti: 15 interventi dopo i temporali a Imola

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