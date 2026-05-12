In Basilicata, le aziende agricole possono ricevere 300 euro per ettaro coltivando girasoli, grazie a un nuovo incentivo. È stato rimosso l'avviso precedente che regolava questa misura, lasciando alcuni dettagli ancora da chiarire. Restano da definire le modalità di garanzia per l'acquisto del raccolto a prezzo fisso e le procedure di accesso alle agevolazioni. La situazione riguarda le aziende interessate a coltivare girasoli nella regione.

? Domande chiave Come possono le aziende lucane ottenere 300 euro per ettaro?. Chi garantisce l'acquisto del raccolto di girasole a prezzo fisso?. Quali requisiti tecnici servono per partecipare al progetto Agri Hub?. Perché il girasole può essere coltivato insieme alle colture foraggere?.? In Breve Scadenza manifestazioni di interesse fissata per il 21 maggio 2026.. Contributo di 300 euro per ettaro e ritiro prodotto a 30 euroquintale.. Campi prova tra 2 e 10 ettari su terreni non protetti o SIC.. Progetto guidato da Alsia e Eni per 100 ettari di girasole.. Le aziende agricole lucane hanno tempo fino al 21 maggio 2026 per presentare le manifestazioni di interesse per il progetto Agri Hub Basilicata, un’iniziativa che mira a trasformare la coltivazione del girasole in una risorsa energetica strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: il girasole diventa energia, via l’avviso per le aziende

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