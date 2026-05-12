bandi e progetti per migliorare il turismo

Il Gal Montefeltro Sviluppo ha organizzato incontri con le comunità locali per presentare i bandi e i progetti previsti nella nuova Programmazione 2023-2027. Questi interventi sono finanziati dall’Unione Europea e dalla Regione Marche tramite il fondo Leader, con l’obiettivo di sostenere il rilancio economico e migliorare i servizi nelle aree rurali. La fase di confronto mira a coinvolgere direttamente i territori interessati nelle fasi di sviluppo e attuazione dei programmi.

Il Gal Montefeltro Sviluppo avvia una nuova fase di confronto con le comunità locali per illustrare i nuovi bandi della Programmazione 2023-2027, un piano d’azione sostenuto dall’Unione Europea e dalla Regione Marche attraverso il fondo Leader per rilanciare economia e servizi delle aree rurali. Tra maggio e giugno sono stati programmati già tre appuntamenti pubblici sul territorio, di cui il primo incontro è in programma domani alle 16.30 nella sala del Consiglio di Lunano. Qui saranno illustrati i primi due bandi in uscita, indirizzati rispettivamente a soggetti pubblici e privati, e che mettono in campo un ammontare complessivo di circa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuovo Fondo MiTur per il Turismo 2026: Rilanciare e Innovare con la Finsubito.org

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