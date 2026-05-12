Bandi e progetti per migliorare il turismo

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gal Montefeltro Sviluppo ha organizzato incontri con le comunità locali per presentare i bandi e i progetti previsti nella nuova Programmazione 2023-2027. Questi interventi sono finanziati dall’Unione Europea e dalla Regione Marche tramite il fondo Leader, con l’obiettivo di sostenere il rilancio economico e migliorare i servizi nelle aree rurali. La fase di confronto mira a coinvolgere direttamente i territori interessati nelle fasi di sviluppo e attuazione dei programmi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Gal Montefeltro Sviluppo avvia una nuova fase di confronto con le comunità locali per illustrare i nuovi bandi della Programmazione 2023-2027, un piano d’azione sostenuto dall’Unione Europea e dalla Regione Marche attraverso il fondo Leader per rilanciare economia e servizi delle aree rurali. Tra maggio e giugno sono stati programmati già tre appuntamenti pubblici sul territorio, di cui il primo incontro è in programma domani alle 16.30 nella sala del Consiglio di Lunano. Qui saranno illustrati i primi due bandi in uscita, indirizzati rispettivamente a soggetti pubblici e privati, e che mettono in campo un ammontare complessivo di circa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bandi e progetti per migliorare il turismo
© Ilrestodelcarlino.it - Bandi e progetti per migliorare il turismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuovo Fondo MiTur per il Turismo 2026: Rilanciare e Innovare con la Finsubito.org

Video Nuovo Fondo MiTur per il Turismo 2026: Rilanciare e Innovare con la Finsubito.org

Notizie correlate

Bandi, consulenze e ambiente. Trasparenza da migliorareInadempienze nel 2025 nel settore della trasparenza comunale per quanto riguarda le informazioni su consulenti e collaboratori comunali, personale,...

Arezzo, 70mila euro per i giovani: pubblicati due bandi per progetti e festival estivoAngiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro O gente d’Arezzo, sul lupo via… raccontiamola tutta, non solo...

Argomenti più discussi: Finanziamenti a fondo perduto maggio 2026: lista bandi aperti, scadenze e opportunità per le imprese; Formazione e lavoro, tutti i bandi attivi con GiovaniSì; Marche Incentivi 70% per la crescita e il rientro di micro, piccole e medie imprese - Sisma 2016; Fondazione di Sardegna, approvati i progetti dei Bandi Tech Education 2026 e Tech-up! dedicati a innovazione didattica e competenze digitali.

bandi e progetti perBando Piccole Bellezze. Progetti per rigenerare gli spazi abbandonati. E le risorse aumentanoLa Fondazione Caript mette a disposizione 350mila euro, 150mila in più. Il presidente Gori: Leva di coesione sociale e di attivismo civico. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web