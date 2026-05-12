Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, sono previste attività e visite didattiche dedicate a bambini e famiglie nella città di Roma. Le iniziative spaziano tra arte, storia e archeologia e sono rivolte a bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, suddivisi in due gruppi di età. Tra le tappe principali ci sono il Colosseo e altre location storiche, con prenotazioni disponibili sul sito dedicato.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2026 + Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A.🔗 Leggi su Romatoday.it

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