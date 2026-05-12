Un agente di un calciatore attualmente sotto contratto con la Roma si trova a Trigoria per discutere del futuro del suo assistito. Il tecnico della squadra ha richiesto una conferma sulla volontà dell’argentino di proseguire con il club anche nella prossima stagione. Dybala, che ha il contratto in scadenza, potrebbe rinnovare o partire, ma al momento non ci sono annunci ufficiali.

Paulo Dybala è in scadenza di contratto con la Roma, ma non è da escludere che l’attaccante argentino possa restare in giallorosso anche la prossima stagione. Futuro Dybala, colpo di scena sul futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1993, l’argentino vedrà terminare il proprio contratto con la squadra capitolina tra poco più di un mese anche se sembrano esserci degli spiragli per un futuro ancora in giallorosso. Secondo quanto affermato da Filippo Biafora de Il Tempo, l’agente del calciatore argentino sarebbe stato a Trigoria stamattina per valutare un rinnovo dell’ex Juventus con la squadra capitolina. Un affare non semplice ma fortemente caldeggiato da Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di avere ancora a disposizione la punta per la prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Agente di Dybala a Trigoria: Gasperini vuole la conferma dell’argentino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dybala operato al ginocchio: la Roma di Gasperini perde l'argentinoUn infortunio di rilievo interessa Paulo Dybala, attaccante argentino, che sarà sottoposto a un intervento al ginocchio.

Bologna-Roma, Gasperini ritrova Dybala: le ultime da TrigoriaLe ultime sessioni di allenamento a Trigoria hanno sciolto i dubbi della vigilia, consegnando a Gian Piero Gasperini certezze importanti in vista del...

Argomenti più discussi: Roma, Gasperini sblocca i rinnovi dei big in bilico: Pellegrini, Dybala e Celik trattano; Dybala, l’assist è di Gasperini; ? UFFICIALI Cagliari-Udinese: Mina OUT nel riscaldamento! Mendy e Buksa ?; Buon compleanno, Lúcio!.

Roma, l’agente di Dybala a Trigoria: incontro decisivo per il rinnovo ? romanews.eu/dybala-roma-ri… #ASRoma #Romanewseu x.com

Questa mattina l'agente di Paulo Dybala era a Trigoria (scorri per la traduzione) - reddit.com reddit

L'agente di Dybala è a Roma: Gasperini spinge per il rinnovo di contratto, la posizione dei Friedkin e la corte del Boca JuniorsL'attaccante argentino spera ancora di strappare un nuovo accordo coi giallorossi e ha forzato la mano 1 2 3 4 ... calciomercato.com