730 come cambiano detrazioni e controlli sulle spese per la salute
A partire dal 2026, la gestione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi subirà modifiche che coinvolgono principalmente l’aspetto digitale. Le detrazioni e i controlli sulle spese per la salute saranno interessati da aggiornamenti che rendono più agevole la presentazione dei documenti e il rispetto delle procedure. Questi cambiamenti riguardano soprattutto la semplificazione delle modalità di invio e verifica delle spese sostenute dai contribuenti.
Nel 2026 la gestione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi diventa ancora più digitale e, per certi aspetti, più semplice. Il sistema legato alla tessera sanitaria si consolida infatti come perno della detrazione delle spese mediche, riducendo progressivamente la necessità di conservare scontrini e fatture. Parallelamente, però, cresce anche l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sui dati dichiarati e sulla loro coerenza. In altre parole, diminuisce la carta da archiviare, ma aumentano i controlli incrociati. Il ruolo centrale della tessera sanitaria. La principale novità riguarda il progressivo superamento della conservazione “fisica” dei documenti per tutte le spese sanitarie già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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