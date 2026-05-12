2016-2026 | dieci anni di attività per la Casa dell’Energia

Dal 2016 al 2026, la Casa dell’Energia ha svolto un’attività di riqualificazione nel centro di Arezzo. Il progetto ha iniziato con il recupero dell’ex fonderia Bastanzetti, un edificio in stato di degrado e abbandono, situato nel cuore della città. Questa operazione ha rappresentato il primo passo per la creazione di un centro urbano dedicato all’energia.

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Dieci anni di attività per la Casa dell’Energia. Il progetto del centro urbano di Arezzo ha preso il via nel 2016 con la riqualificazione dell’ex fonderia Bastanzetti per recuperare una struttura in degrado e in stato di abbandono nel pieno cuore della città, gettando le basi per costituire uno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 14. from hr to intuitive coaching: my story Notizie correlate Assolto dopo dieci anni l’amministratore giudiziario Salvatore Ziccardi: arrestato nel 2016, ha rinunciato alla prescrizioneHa rinunciato alla prescrizione ed è stato assolto nel merito l’amministratore giudiziario Salvatore Ziccardi, arrestato nel 2016 con le accuse di... Argomenti più discussi: 2016-2026: dieci anni di attività per la Casa dell’Energia; 2016-2026: dieci anni di attività per la Casa dell’Energia; Enews 1103 lunedì 11 maggio 2026; La battaglia di Marco, sfollato da 10 anni dopo il terremoto: Finché sono fuori casa non mi taglio più i capelli. Angelo Christopher Vanni - Results on X | Live Posts & Updates x.com 2016-2026: dieci anni di attività per la Casa dell’energiaIl centro urbano sorto sulle ceneri dell’ex fonderia Bastanzetti è oggi un modello di rigenerazione urbana ... msn.com