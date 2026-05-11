Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 16 aprile alle 17.30 si terrà una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più affascinanti di Bari. L’evento permette di accedere a ambienti ricchi di dettagli raffinati e di conoscere meglio l’architettura e lo stile del periodo tra Ottocento e Novecento. La visita offre l’opportunità di esplorare un luogo che combina eleganza e mistero, aprendo le porte a un patrimonio storico e artistico della città.

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Sabato 16 aprile ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Nasce la Super School Cup: sport, scuola e cultura per un progetto che guarda lontano; Festival dei Tiepolo 2026 – Incontri 16 e 23 maggio; Pisa, i lettori del Tirreno all’Archivio di Stato per una visita speciale; La Reyer School Cup si fa nazionale: la prima edizione si gioca a Sant'Elena. CASA GRAZIANO S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bicicletta in condominio reddit Visita a Palazzo Pantelleria VarvaroDomenica 10 maggio, Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte a Tacus per il tour VISITA A PALAZZO PANTELLERIA VARVARO un'esclusiva visita guidata, che offre l’opportunità di entrare in una delle di ... guidasicilia.it