Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti
Sabato 16 aprile alle 17.30 si terrà una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, uno degli edifici più affascinanti di Bari. L’evento permette di accedere a ambienti ricchi di dettagli raffinati e di conoscere meglio l’architettura e lo stile del periodo tra Ottocento e Novecento. La visita offre l’opportunità di esplorare un luogo che combina eleganza e mistero, aprendo le porte a un patrimonio storico e artistico della città.
Sabato 16 aprile ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it
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