Gli spettatori interessati a rivedere l’ultima puntata di Uomini e Donne possono trovare le repliche disponibili su vari canali e piattaforme. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Per chi desidera rivedere l’episodio, sono disponibili anche soluzioni online e in streaming, che permettono di seguire gli appuntamenti del programma anche in differita.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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