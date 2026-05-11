Un posto al sole la vendetta di Renato scuote Palazzo Palladini

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che continua a tenere incollati milioni di telespettatori. Nella puntata in onda martedì 12 maggio 2026, al centro della scena ci sarà Renato Poggi, deciso a prendersi una piccola rivincita personale ai danni di Raffaele. Intanto Serena continuerà a indagare sul misterioso rapporto tra Maurizio e Monica, mentre tra Manuela e Micaela cresceranno nuove tensioni familiari. Una puntata ricca di frecciatine, gelosie e colpi di scena destinati a movimentare Palazzo Palladini. Nelle anticipazioni di Un posto al sole di martedì 12 maggio, Renato sarà sempre più entusiasta della decisione presa da Otello, pronto a indicarlo come suo successore nel ruolo di amministratore del palazzo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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