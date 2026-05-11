Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A si sono registrate diverse novità che riguardano le formazioni, gli infortuni e le situazioni disciplinari delle squadre. Sono stati annunciati i risultati delle partite più recenti e si sono svolti incontri tra i dirigenti per discutere alcune questioni organizzative. Inoltre, si sono susseguite dichiarazioni di vari allenatori e calciatori, mentre le designazioni arbitrali per le prossime gare sono state rese note.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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