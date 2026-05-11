Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

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Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Serie A si sono registrate diverse novità che riguardano le formazioni, gli infortuni e le situazioni disciplinari delle squadre. Sono stati annunciati i risultati delle partite più recenti e si sono svolti incontri tra i dirigenti per discutere alcune questioni organizzative. Inoltre, si sono susseguite dichiarazioni di vari allenatori e calciatori, mentre le designazioni arbitrali per le prossime gare sono state rese note.

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GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

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