È iniziato il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato, con numerose novità che vengono aggiornate di ora in ora dalla redazione di Calcio News24. La sessione estiva vede molte operazioni in corso, con club e agenti impegnati in trattative e trasferimenti. Le notizie più recenti riguardano possibili acquisti e cessioni di calciatori, con cambi di squadra annunciati o ipotizzati nelle ultime ore.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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