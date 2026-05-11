Il programma televisivo “Ulisse, il piacere della scoperta” condotto da Alberto Angela andrà in onda su Rai 1 il 11 maggio 2026. La trasmissione si concentra sulla presentazione di approfondimenti culturali e storici, esplorando temi legati alla conoscenza e alle scoperte. La puntata prevede la narrazione di storie e dettagli riguardanti vari aspetti del passato e del presente, con uno stile di divulgazione accessibile e documentato.

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 11 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. Alberto Angela va alla scoperta del Giappone nel secondo appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”. Un viaggio in un paese così lontano, ma capace di esercitare un fascino crescente su moltissimi italiani grazie alla leggendaria tradizione dei samurai, gli eroi dei manga e dei cartoni animati con cui sono cresciute generazioni di giovani, la cucina ricercatissima, la tecnologia all’avanguardia, la delicatezza dei fiori di ciliegio, l’orrore dei kamikaze e del seppuku, le catastrofi naturali da cui difendersi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

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ULISSE VERSAILLES IN PIANO SEQUENZA - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DI LUNEDÌ 2 MARZO 2026 SU RAI 1

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Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.684.000 spettatori pari al 17.3 % di share. La puntata è disponibile su RaiPlay. #AscoltiTV #AlbertoAngela #Ulisse #NewYork #Rai1 #RaiPlay x.com

Ulisse il piacere della scoperta ( puntata lunedì 11 maggio Giappone, dai samurai ai manga ) reddit

Alberto Angela con Ulisse, il piacere della scoperta è (di nuovo) pronto a mandarci in trip culturale in Giappone tra il Gundam gigante, i templi, le strade segrete e la ...Alberto Angela sta per farlo di nuovo: altro giro, altro trip culturale. Stavolta in Giappone: dalla modernità della megalopoli, alle tradizioni secolari, da Tokyo a Kyoto. E tutto con una voce a cui ... mowmag.com