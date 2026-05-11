Tragedia in Superbike muore dopo un grave incidente | motociclismo in lacrime

Una grave incidente durante una gara di motociclismo ha causato la morte di uno dei piloti coinvolti, portando dolore e sgomento tra gli appassionati. Dopo l’incidente, la bandiera rossa è stata esposta poco dopo, segnando l’interruzione della corsa e un momento di silenzio. La tragedia ha suscitato reazioni di cordoglio nel mondo delle corse su strada, dove sono stati ricordati i momenti più recenti dell’incidente.

La bandiera rossa è arrivata quasi subito, nel silenzio improvviso che chi segue le road races conosce troppo bene. Alla North West 200, una delle gare più dure e veloci del motociclismo su strada, qualcosa sarebbe andato storto durante la sessione di qualifiche della categoria Superbike, in un tratto dove le moto passano a velocità altissime e il margine d’errore praticamente non esiste. I commissari hanno fermato immediatamente la sessione, mentre i soccorsi raggiungevano la zona di Station Corner, uno dei punti più rapidi dell’intero circuito nordirlandese. Per diversi minuti non sono arrivate informazioni precise, soltanto la sensazione pesante che si respira in questi casi, quella che nei paddock nessuno vuole nominare apertamente.🔗 Leggi su Sportface.it

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Le immagini dell'incidente mortale al circo di Sant'Anastasia

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