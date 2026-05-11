Tra vicoli e storia | il cuore di Molfetta

Domenica 17 maggio alle ore 10.00 si svolgerà una visita guidata nel centro storico di Molfetta. Il percorso attraverserà i vicoli di pietra del borgo antico, passando davanti a torri e chiese che risalgono a diversi secoli fa. L’evento offre l’opportunità di osservare da vicino elementi architettonici e strutture legate alle tradizioni marinare della città. La manifestazione è aperta a tutti gli interessati a conoscere più da vicino il patrimonio storico locale.

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Domenica 17 maggio ore 10.00Un viaggio alla scoperta del borgo antico di Molfetta, tra vicoli di pietra, torri e chiese che raccontano secoli di storia e tradizioni marinare. Partendo da Piazza Mazzini, ci addentreremo nel cuore medievale della città.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BRIGANTI TRA STORIA E LEGGENDA