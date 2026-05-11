TikTok attenzione ai video di fitness | impattano sulla percezione del fisico e guidano le scelte
Recentemente si è osservato come alcuni video di fitness diffusi sui social media possano influenzare la percezione del proprio corpo e influenzare le decisioni personali. Gli esperti segnalano che l’utilizzo eccessivo di queste piattaforme può portare a una maggiore attenzione verso realtà virtuali, a scapito della percezione della propria immagine e delle relazioni quotidiane. La diffusione di contenuti legati al benessere fisico si inserisce in un quadro più ampio di utilizzo dei social network.
I social, o meglio l’impiego non propriamente sano di questi, possono favorire la concentrazione sui mondi immaginari a discapito di quelli reali. Qualcuno per spiegare questa realtà ha parlato di assorbimento immaginativo. Si tratta della tendenza a lasciarsi trascinare e immergersi nelle proprie fantasie portando a una ridotta consapevolezza di ciò che ci circonda. In questo senso, creare cultura è fondamentale anche per evitare che si creino rapporti alterati con la percezione del proprio corpo, proprio per l’immagine che si può avere da un video sui social media. A mettere in guardia in questo senso è una ricerca condotta in Australia dagli esperti dell’Università Flinders, apparsa su Body Image.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie correlate
Oroscopo di oggi: le stelle guidano scelte ed emozioniABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima La giornata si presenta con influenze astrali contrastanti ma stimolanti, ideali per chi vuole mettersi in gioco.
Leggi anche: Oroscopo di oggi 4 marzo 2026: le stelle guidano scelte e sentimenti
Argomenti più discussi: TikTok guida la trasformazione del retail digitale; TikTok supera Wikipedia e conquista la top 10 dei siti più visitati al mondo ad aprile secondo i dati Similarweb Palombo, dm3 TikTok ridisegna le regole dell’attenzione; Prime Video diventa più simile a TikTok: arrivano le clip verticali per scegliere cosa guardare; La nuova fissazione dei TikToker statunitensi è filmare le sedi di Scientology.
Pesci di carta che nuotano davvero? Il video da un Liceo Classico è virale su TikTok, ma attenzione: se dimentichi questo dettaglio finisci nei guai. Scopri il trucco per l'acquario perfetto https://ebx.sh/Z3e8er facebook
Editor Video Freelance Disponibile per TikTok e Reels reddit
?Maiunagioia? (@IramaxPsicologi) / Posts / X x.com