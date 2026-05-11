TFS stata dopo quota 100 quando c’è da aspettare ancora?
Dopo l’introduzione di Quota 100, alcuni pensionati statali che avevano scelto questa opzione continuano ad attendere la liquidazione del TFS. La questione riguarda coloro che, pur avendo deciso di andare in pensione con questa misura, non hanno ancora ricevuto l’assegno finale. Le tempistiche di pagamento restano al centro di alcune segnalazioni, con persone che si chiedono quanto tempo debbano ancora aspettare.
Ci sono pensionati statali che hanno optato per la quota 100 che ancora aspettano la liquidazione del TFS. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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