Taranto ai playoff | Ladisa punta alla Serie D dopo il traguardo

Il Taranto si prepara ai playoff dopo aver raggiunto un importante traguardo in stagione. Ladisa ha annunciato l’obiettivo di arrivare in Serie D. La squadra ha affrontato un avvio complicato e ora cerca di colmare le lacune nel reparto offensivo, soprattutto in vista delle prossime sfide. Dopo l'espulsione di Hadziosmanovic, si valutano i possibili sostituti per rafforzare il reparto e mantenere alta la competitività.

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? Domande chiave Come farà il Taranto a compensare l'inizio di stagione difficile?. Chi potrà sostituire Hadziosmanovic dopo l'espulsione subita in campo?. Perché Losavio è riuscito finalmente a sbloccare il proprio digiuno?. Quali sacrifici ha dovuto affrontare Ladisa per ricostruire la rosa?.? In Breve Mister Danucci loda la gestione del vantaggio dopo il gol di Losavio. Espulsione di Hadziosmanovic considerata un errore di ingenuità dal tecnico Danucci. Il presidente Ladisa sottolinea i sacrifici per recuperare il ritardo iniziale. La rosa deve compensare l'assenza di Hadziosmanovic con gli elementi in panchina. Il Taranto raggiunge i playoff nazionali dopo la prestazione contro il Canosa, confermando la solidità di un percorso avviato con ritardo ma sostenuto dal supporto della tifoseria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto ai playoff: Ladisa punta alla Serie D dopo il traguardo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie D: oggi al Matteini i biancorossi affrontano il Trestina per avvicinarsi al grande traguardo. Terranuova chiede strada all’ex. C’è Calori nella corsa ai playoffTERRANUOVA Il Terranuova Traiana torna oggi al Matteini nel posticipo del turno pre-pasquale di serie D. Playoff Scudetto: Chieri-Novara, Leonardi punta alla continuità per chiudere la serieLa fase dei playoff scudetto nel campionato di pallavolo femminile si avvicina a un momento decisivo, con le squadre incertezze e determinazioni alle... Argomenti più discussi: Taranto prepara la sfida playoff sulla scia di una stagione importante; Taranto, il presidente Ladisa: Continuiamo per arrivare all’obiettivo della Serie D; Ladisa suona la carica: Possiamo arrivare in fondo; Taranto-Canosa, la diretta della partita | LIVE.