Tangenziale di Udine attenzione alle chiusure notturne | cambia la viabilità a Udine Nord

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, alcuni svincoli esterni lungo la tangenziale di Udine Nord saranno chiusi di notte per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia. La viabilità sarà modificata nel tratto del raccordo R34 A23, interessando le aree di accesso e uscita di Udine Nord. La chiusura riguarderà specifici svincoli, causando disagi per chi si muove lungo questa arteria durante le ore notturne.

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Nuovi disagi in arrivo per chi si muove di notte lungo la tangenziale di Udine. Da oggi, lunedì 11, fino a venerdì 15 maggio, infatti, saranno chiusi alcuni svincoli esterni di Udine Nord lungo il raccordo R34 A23-Tangenziale di Udine per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia.Le.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tangenziale Udine Nord chiusa: ecco cosa succedeInterventi notturni sul raccordo A23-Tangenziale di Udine comporteranno modifiche alla circolazione per tre sere consecutive Nuovi disagi in arrivo... Argomenti più discussi: Tangenziale di Udine, attenzione alle chiusure notturne: cambia la viabilità a Udine Nord; Tangenziale di Udine, chiusure notturne a Udine Nord: svincoli off limits fino al 15 maggio; A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A23 UDINE TARVISIO: PROVVEDIMENTI PER L’AGEVOLAZIONE DEI TRANSITI VEICOLARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ SVIZZERE E AUSTRIACHE DELL’ASCENSIONE; Lavori sulla H4 slovena da 5 luglio, il FVG prepara il piano traffico. Incidente in tangenziale: tre auto coinvolte, due feriti e un cagnolino soccorsoUDINE - Pomeriggio di tensione quello di oggi, 24 novembre, sulla tangenziale di Udine, dove un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture, tra cui un mezzo appartenente a un istituto di ... ilgazzettino.it