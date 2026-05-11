Sul prete gay scomunicato l’ordine del vescovo | Stategli lontano La storia di don Giuliano Costalunga e la reazione dopo un funerale

Un sacerdote gay scomunicato è stato invitato dall’ordine del vescovo a mantenere le distanze. La vicenda riguarda don Giuliano Costalunga, che si era dimesso dall'ordine nel 2018 per trasferirsi alle Canarie e sposare il suo compagno. La notizia si lega anche alla sua presenza a un funerale, evento che ha suscitato reazioni da parte delle autorità ecclesiastiche.

Si era dimesso dallo stato clericale nel 2018, per raggiungere le Canarie e sposarsi con il suo comagno Paolo. Dopo otto anni, però, Giuliano Costalunga è tornato in Veneto e a Campiano, in provincia di Verona, ha aperto una realtà parrocchiale con la Chiesa Vetero Cattolica Riformata. Il 26 aprile ha anche celebrato un funerale. La notizia è arrivata nel capoluogo veneto e alle orecchie del nuovo vescovo di Verona, Domenico Pompili. Un caso che sembrava chiuso da otto anni ha una nuova parola fine: attraverso la nota del 4 maggio, l’ex prete di Selva di Progno è stato scomunicato per il delitto di scisma. «Si invitano pertanto i fedeli, con senso di responsabilità ecclesiale, ad astenersi dal richiedere celebrazioni al sig.🔗 Leggi su Open.online

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