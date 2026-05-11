Studentato ex villaggio olimpico Milano | canoni da 250 euro per i borsisti e fino a 1.065 euro per le singole Un complesso da 1.698 letti

Nel capoluogo lombardo, lo studentato ex villaggio olimpico presenta canoni mensili di circa 250 euro per i borsisti e fino a 1.065 euro per le singole. Il complesso dispone di 1.698 posti letto, offrendo una soluzione abitativa per studenti. La domanda di spazi abitativi per universitari supera di gran lunga l’offerta, con un fabbisogno stimato intorno alle trentamila unità.

La carenza di spazi abitativi per gli universitari nel capoluogo lombardo conta un fabbisogno stimato in circa trentamila unità. A dare una prima parziale risposta a questa necessità, arrivando a coprirne il 6%, è il grande progetto di riconversione urbana dello scalo di Porta Romana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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