Silvano e Marilena vanno in pensione ma il forno non chiude | Felici che la tradizione continui

Silvano e Marilena hanno deciso di andare in pensione, ma il forno che gestiscono da anni rimarrà aperto. La loro intenzione è di far continuare la tradizione, anche dopo il loro addio all’attività. La decisione è stata comunicata in un momento in cui molte botteghe storiche chiudono definitivamente, e questa scelta ha suscitato un senso di continuità e di speranza tra i residenti. La notizia arriva da una piazza centrale di Nonantola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nonantola (Modena), 11 maggio 2026 – In un’epoca in cui le saracinesche delle botteghe storiche si abbassano spesso per sempre, da piazza Liberazione a Nonantola arriva una notizia che scalda il cuore e profuma di buono. Il forno di Silvano Reggianini e della moglie Marilena Manni non chiude: cambia pelle, ma mantiene intatta la sua tradizione, passando il testimone a un nuovo panettiere pronto a scommettere sul commercio di prossimità. La storia del forno Reggianini. Dopo 32 anni di gestione diretta, e una vita intera passata ’con le mani in pasta’, per Silvano e Marilena è arrivato il momento del meritato riposo. Ma il distacco, si sa, porta con sé un po’ di magone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Silvano e Marilena vanno in pensione, ma il forno non chiude: “Felici che la tradizione continui” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I titolari vanno in pensione: dopo oltre 60 anni chiude lo storico bar-trattoria Primavera“Ed eccoci qui ai titoli di coda: dopo 60 anni, o forse anche più, chiude un altro locale storico”.