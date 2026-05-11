Scoperto un virus nell’intestino che potrebbe essere collegato al tumore al colon

Recentemente, è stato individuato un virus presente nell’intestino che potrebbe essere collegato allo sviluppo del tumore al colon. Il tumore al colon rappresenta una delle forme di cancro più frequenti nei paesi occidentali ed è tra le principali cause di morte per questa malattia. La scoperta apre nuove possibilità di approfondimento sulla relazione tra infezioni intestinali e la formazione di tumori.

Il tumore al colon rientra fra le tipologie di cancro più comuni nei paesi occidentali ed è una delle principali cause di decesso per malattia. Negli ultimi anni la scienza si è concentrata sul microbioma intestinale, il vasto ecosistema di batteri, virus e altri microrganismi che vivono nel sistema digerente. Di recente i ricercatori dell’Università della Danimarca Meridionale e dell’Ospedale Universitario di Odense hanno identificato un virus precedentemente sconosciuto all’interno di un comune batterio intestinale, il Bacteroides fragilis. Tale virus, che si manifesta più spesso nei pazienti affetti da tumore al colon, potrebbe fornire nuovi importanti indizi sulle modalità con cui la neoplasia si sviluppa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sintomi del tumore del colon retto

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