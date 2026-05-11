Rugby | meta decisiva di Silvestri porta l’Emil Banca in Serie A

Nella partita di rugby, un'azione decisiva ha visto un giocatore segnare una meta fondamentale per portare l'Emil Banca in Serie A. La squadra ha ottenuto il risultato grazie anche al bonus della quarta meta, che ha inciso sul punteggio finale. Tra i protagonisti della promozione ci sono alcuni veterani che hanno contribuito con la loro esperienza al ritorno in massima categoria.

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