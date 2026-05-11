Rogo di cavi all’ex Renault | fiamme nella notte a Chignolo Po

Nella notte, un incendio si è sviluppato tra i cavi di rame di un'area ex Renault a Chignolo Po. Le fiamme hanno provocato un rogo che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti a limitare i danni evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’innesco del fuoco tra i cavi.

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