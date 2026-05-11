Rogo di cavi all’ex Renault | fiamme nella notte a Chignolo Po
Nella notte, un incendio si è sviluppato tra i cavi di rame di un'area ex Renault a Chignolo Po. Le fiamme hanno provocato un rogo che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti a limitare i danni evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’innesco del fuoco tra i cavi.
? Punti chiave Cosa ha causato l'innesco del rogo tra i cavi di rame?. Come hanno fatto i vigili del fuoco a evitare il disastro?. Perché i carabinieri sospettano un possibile gesto doloso nell'area?. Quali rischi comporta lo stoccaggio di materiali all'esterno del capannone?.? In Breve Incendio di cavi di rame avvenuto tra domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026.. Soccorsi coordinati da Sant'Angelo Lodigiano, Lodi e Casalpusterlengo per gestire il rogo.. Carabinieri di San Colombano al Lambro indagano per escludere l'ipotesi di dolo.. Danni limitati a pochi metri quadrati di materiale esterno senza feriti registrati.. Nella notte tra domenica...🔗 Leggi su Ameve.eu
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