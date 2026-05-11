Proposta di matrimonio l’ex di Maria De Filippi sorprende la fidanzata famosa e giovanissima

Durante una serata dedicata al cinema e a iniziative sociali, un noto ex di Maria De Filippi ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata, giovane e conosciuta nel mondo dello spettacolo. L’evento ha avuto un’improvvisa svolta romantica, lasciando i presenti stupiti per la sorpresa. La coppia ha condiviso il momento sui social, senza ulteriori dettagli pubblici.

Una serata nata sotto il segno del cinema e dell’impegno sociale si è trasformata, all’improvviso, in qualcosa di molto più intimo e sorprendente. Tra luci soffuse, eleganza e un’atmosfera carica di aspettative, la cena di gala del Festival Tulipani di Seta Nera ha preso una piega inaspettata, regalando ai presenti un momento destinato a restare impresso nella memoria. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice della Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, stava scorrendo tra incontri, racconti e celebrazioni artistiche. Ospiti del mondo dello spettacolo, artisti e protagonisti del festival condividevano una serata all’insegna della cultura e della solidarietà, senza immaginare che di lì a poco si sarebbero trovati davanti a una scena degna di un film romantico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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