Proposta di matrimonio l’ex di Maria De Filippi sorprende la fidanzata famosa e giovanissima

Da caffeinamagazine.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata dedicata al cinema e a iniziative sociali, un noto ex di Maria De Filippi ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata, giovane e conosciuta nel mondo dello spettacolo. L’evento ha avuto un’improvvisa svolta romantica, lasciando i presenti stupiti per la sorpresa. La coppia ha condiviso il momento sui social, senza ulteriori dettagli pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una serata nata sotto il segno del cinema e dell’impegno sociale si è trasformata, all’improvviso, in qualcosa di molto più intimo e sorprendente. Tra luci soffuse, eleganza e un’atmosfera carica di aspettative, la cena di gala del Festival Tulipani di Seta Nera ha preso una piega inaspettata, regalando ai presenti un momento destinato a restare impresso nella memoria. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice della Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, stava scorrendo tra incontri, racconti e celebrazioni artistiche. Ospiti del mondo dello spettacolo, artisti e protagonisti del festival condividevano una serata all’insegna della cultura e della solidarietà, senza immaginare che di lì a poco si sarebbero trovati davanti a una scena degna di un film romantico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: C’è Posta per te, Gigi D’Alessio sorprende il pubblico e Maria De Filippi

“Ha detto sì”. Matrimonio per la famosa coppia della tv, l’inaspettata proposta di nozze e la gioia del pubblicoIl pubblico italiano ha imparato a conoscerlo grazie a uno dei personaggi più discussi e affascinanti delle soap turche di successo.

Argomenti più discussi: Mi vuoi sposare? scritto sulle maglie: a fine partita arriva la proposta di matrimonio; La proposta di matrimonio a San Luca del giocatore virtussino Matt Morgan. Il video; Per il campione della Virtus Matt Morgan proposta da favola a San Luca; Mi vuoi sposare?: il capitano della Pro Eureka Settimo si inginocchia in campo, la proposta da brividi sotto gli spalti.

proposta di proposta di matrimonio lPierdavide Carone si sposa: la proposta di matrimonio all'ex volto di X-Factor Martina Attili (13 anni più giovane)Il cantautore ha fatto al proposta di matrimonio alla compagna di fronte a un gruppo di amici e non solo. Il video è diventato virale sui social ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web