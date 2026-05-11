Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è di 0,418 euro per metro cubo standard (Smc) il 11 maggio 2026. Questa cifra rappresenta il valore medio giornaliero e permette di avere un’idea dello stato attuale del mercato. Non sono stati segnalati variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, e i dati disponibili forniscono un quadro aggiornato sul prezzo del gas in questa data.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 11 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,418 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione di 44,06 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, dopo una discesa dai picchi registrati ad aprile. Il prezzo si è mantenuto intorno ai 0,41-0,46 €Smc, con una lieve tendenza al ribasso negli ultimi giorni. Dopo il massimo di inizio aprile, la volatilità si è ridotta e il mercato sembra aver trovato un equilibrio temporaneo, complice una domanda contenuta e una buona disponibilità di stoccaggi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Come previsto la #bolletta del gas in tutela cala del 7,6% rispetto a marzo 26. Variazione dovuta a diminuzione materia prima (-5,9%) e calo altri oneri (-1,7 %). Diminuzione simile per offerte variabili su mercato libero. Prezzo del gas scende a 1,2105 €/Smc x.com