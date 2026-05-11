Negli ultimi mesi sono stati diffusi dati che indicano un aumento delle persecuzioni contro i cristiani in diverse parti del mondo. Alcuni Paesi mostrano un incremento significativo di episodi violenti e restrizioni religiose, rendendo la pratica della fede cristiana particolarmente difficile e rischiosa. Le situazioni più critiche si verificano in aree dove le autorità o gruppi non statali limitano o ostacolano l’espressione religiosa dei cristiani.

Si registra un netto aumento di persecuzioni nei confronti dei cristiani: ecco quali sono i Paesi del mondo in cui la situazione è più drammatica e dove la fede cristiana, oggi, è diventata una scelta eroica. Secondo i dati riportati dall’Ong Porte aperteOpen Door negli ultimi due anni si è registrato un significativo aumenti dei casi di cristiani perseguitati. La cifra complessiva stimata raggiunge e forse anche supera i 380 milioni di persone. L’incremento è di 15 milioni rispetto agli anni immediatamente precedenti. Le persecuzioni variano di intrensità e si va dalle discriminazioni alle minacce, ci sono abusi fino a sfociare a violenze fisiche e all’uccisione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Persecuzione dei cristiani nel mondo: ecco i dati allarmanti di un fenomeno in aumento

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I primi Cristiani furono perseguitati

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