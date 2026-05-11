Oroscopo martedì 12 maggio 2026 di Ginny | la Luna in Pesci amplifica fantasie e amori
Martedì 12 maggio 2026, la Luna in Pesci si trova nel cielo, influenzando le emozioni di molte persone. Questa posizione lunare tende a rafforzare sentimenti di immaginazione e desideri legati all'amore. La presenza della Luna in questo segno può portare a momenti di introspezione e sogni ad occhi aperti. Le influenze di questa configurazione si fanno sentire nelle relazioni e nei pensieri di chi osserva il cielo in questa giornata.
C'è ancora una bella Luna in Pesci nell'oroscopo di martedì 12 maggio 2026 che fa risuonare bene le energie di Giove: l'abbondanza e la fiducia sono le protagoniste del giorno!.🔗 Leggi su Fanpage.it
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