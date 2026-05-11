Ecco le previsioni di Paolo Fox per l’11 maggio. Secondo l’oroscopo, l’Acquario potrebbe sentirsi ispirato da molte idee, mentre i Gemelli sembrano avere un giorno positivo. La giornata segna un ritorno alla routine con un’energia diversa rispetto ai giorni precedenti. Le stelle indicano che alcune persone potrebbero vivere momenti di rinnovato entusiasmo, senza però entrare in dettagli o commenti su motivazioni o conseguenze.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 11 maggio! Ok, si riparte. ma oggi con un’energia completamente diversa. Lunedì non ha quella vibe pesante da inizio settimana traumatico. Anzi, sei molto più sveglio mentalmente, più reattivo e anche più motivato a rimetterti in movimento. È come se nel weekend avessi ricaricato abbastanza da dire: “ok dai, ricominciamo”. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 11 maggio 2026, segno per segno. La differenza rispetto alle settimane scorse è che oggi non hai voglia di perdere tempo. Non nel senso stressato del termine, ma proprio perché senti che la tua energia vale troppo per sprecarla in cose inutili. Quindi oggi vai molto più diretto: se devi fare una cosa, la fai, se devi dire qualcosa, la dici, se una situazione non ti convince, non ci giri intorno troppo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 maggio: mille idee per l’Acquario, Gemelli positivo

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