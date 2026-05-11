One Wine Night 2026 | vino solidarietà e territorio si incontrano all' Hangar di Como

Il 21 maggio 2026 si terrà all’hangar dell’Aero Club Como la nona edizione della One Wine Night, un evento che unisce degustazioni di vino, iniziative di solidarietà e valorizzazione del territorio. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera nella zona di Como, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone vicine. La serata offre l’opportunità di scoprire varietà enologiche e sostenere progetti benefici.

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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera lariana: la 9ª edizione della One Wine Night, in programma il 21 maggio 2026 presso l’hangar dell’Aero Club Como. Un evento che negli anni ha saputo unire passione per il vino, convivialità e impegno concreto a favore del sociale.La formula.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taranto, torna l’Hangar Swing Night tra musica e solidarietàTarantini Time QuotidianoIl fascino intramontabile dello swing e il valore della solidarietà si incontrano nella seconda edizione dell’evento “Hangar... Argomenti più discussi: Wine List Italia on Tour a Roma; Wine 100% Romagna; Daniela Ferolla inaugurates the Porto Cervo Wine and Food Festival 2026; Land of Wine a Peschiera del Garda dall'1 al 3 maggio 2026. During Vinitaly 2026, @PasquaWinery took part in two masterclasses featuring one of the latest projects from the winery: Sangue d’Oro, a Passito wine from Pantelleria. Monday, April 13 saw the masterclass Passiti a confronto: Sangue d’Oro e le interpretazio x.com Quali sono alcune buone canzoni calme per ascoltare a tarda notte? reddit