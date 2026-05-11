One Wine Night 2026 | vino solidarietà e territorio si incontrano all' Hangar di Como

Da quicomo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026 si terrà all’hangar dell’Aero Club Como la nona edizione della One Wine Night, un evento che unisce degustazioni di vino, iniziative di solidarietà e valorizzazione del territorio. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera nella zona di Como, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone vicine. La serata offre l’opportunità di scoprire varietà enologiche e sostenere progetti benefici.

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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera lariana: la 9ª edizione della One Wine Night, in programma il 21 maggio 2026 presso l’hangar dell’Aero Club Como. Un evento che negli anni ha saputo unire passione per il vino, convivialità e impegno concreto a favore del sociale.La formula.🔗 Leggi su Quicomo.it

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