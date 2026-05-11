Napoli-Bologna 2-3 a breve Conte in conferenza
Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, l’allenatore del Napoli ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa. L’evento si è svolto subito dopo il match, durante il quale la squadra partenopea ha subito due reti, mentre il Bologna ha segnato tre gol. Conte ha risposto alle domande sulla partita e sui prossimi impegni della squadra. La conferenza è prevista a breve.
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Bologna Napoli-Bologna 2-3, Conte in conferenza. L'articolo ilNapolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
NAPOLI-BOLOGNA 2-0: LA SUPERCOPPA È DI CONTE
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Bologna players after the win against Napoli 3 - 2 Serie A ?? facebook
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