Napoli-Bologna 2-3 a breve Conte in conferenza

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, l’allenatore del Napoli ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa. L’evento si è svolto subito dopo il match, durante il quale la squadra partenopea ha subito due reti, mentre il Bologna ha segnato tre gol. Conte ha risposto alle domande sulla partita e sui prossimi impegni della squadra. La conferenza è prevista a breve.

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L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Bologna Napoli-Bologna 2-3, Conte in conferenza. L'articolo ilNapolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Bologna 2-3, a breve Conte in conferenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI-BOLOGNA 2-0: LA SUPERCOPPA È DI CONTE Notizie correlate Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Atalanta-Napoli 2-1, a breve Conte in conferenzaL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa dopo la sfida contro l'Atalanta. Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Probabile Formazione - 36° Giornata. MS | Napoli 2-3 Bologna 9' Federico Bernardeschi 34' Riccardo Orsolini (P) 45+2' Giovanni Di Lorenzo 48' Alisson Santos 90+1' Jonathan Rowe #SerieA x.com Napoli 0 - [2] Bologna - Riccardo Orsolini (penalty) 34?'? reddit Napoli-Bologna 2-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Rowe allo scadereLa diretta live di Napoli-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it